Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda sahte kozmetik malzemesi, akıllı saatler ve diğer kaçak ürünlere el konuldu.

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde Vize ve Demirköy ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 akıllı saat, 2 cep telefonu, jeneratör, 27 sahte kozmetik malzemesi, dedektör ile alan tarama cihazı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
