Kırklareli'nde baraj ve göllerde denetim yapıldı

Güncelleme:
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmaya karşı denetim gerçekleştirdi. Çayırlı barajı gölü ve göletlerde yapılan denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanılan ağlar kontrol edildi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaçak avlanmaya karşı denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Çayırlı barajı gölü ile ilçedeki göletlerde denetimde bulundu.

Ekipler, denetimlerde barajı gölü ile göletlerde kaçak avcılıkta kullanılan ağ olup olmadığını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Haberler.com
