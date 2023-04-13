Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor

Kırklareli Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 3 ayda 95 bin 675 araç denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 bin 340 sürücüye para cezası uygulandığını belirtildi. 701'in aracın trafikten men edildiği bildirilen açıklamada, "Alkollü araç kullandığı tespit edilen 91 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınmıştır." denildi.

Denetimlerde sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildiği ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Trafik denetimleri ile cezalandırmak değil meydana gelebilecek trafik kazalarını engellemek ve olası kazalar sonucu can kaybı ve ağır yaralanmaları azaltmak hedeflenmiştir. Bilgilendirme faaliyetlerinde 83 köy ve beldede yaşayan 2 bin 310 vatandaşımıza ve 36 okulda öğrenim gören 2 bin 92 öğrencimize trafik kuralları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. "