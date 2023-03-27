Kırklareli'nde jandarma bir haftada 300 düzensiz göçmeni yakaladı

Kırklareli'nde jandarma, bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 300 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kırklareli'nde jandarma, bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 300 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 17- 23 Mart'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 300 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, bu olaylarda kullanılan 4 araca da el konuldu.