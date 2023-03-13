Kırklareli'nde jandarma 41 sürücüye 153 bin 820 lira ceza yazdı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde 41 sürücüye 153 bin 820 lira ceza uyguladı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde 41 sürücüye 153 bin 820 lira ceza uyguladı.

Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafikte sürücü ve yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can, mal kayıplarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimde 843 araç ile araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti.

Kurallara uymadığı tespit edilen 41 sürücüye toplamda 153 bin 820 lira ceza yazıldı.

Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle 10 araç trafikten men edildi, bir sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ayrıca denetimlerde yoklama kaçağı olan bir kişi yakalandı.