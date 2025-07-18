Kırklareli'nde İtfaiye Ekiplerine Yangın Eğitimi Verildi

Kırklareli'nde İtfaiye Ekiplerine Yangın Eğitimi Verildi
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Kırklareli Belediyesi itfaiye müdürlüğünde düzenlenen 'Temel İtfaiyecilik ve Yangın' eğitimi, ilçe ve beldelerde görev yapan itfaiye personeline verildi. Eğitimde itfaiye araçlarının kullanımı, yangınlara müdahale ve ilk yardım konuları ele alındı.

Kırklareli'nde itfaiye ekiplerine "Temel İtfaiyecilik ve Yangın" eğitimi verildi.

Kırklareli Belediyesi itfaiye müdürlüğünde düzenlenen eğitime ilçe ve beldelerde görev yapan itfaiye personeli katıldı.

Eğitimde, itfaiye araçlarının kullanımı, yangınlara müdahale, ilk yardım gibi konularda bilgi verildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, gece gündüz demeden görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiye personeline yönelik eğitimlerin önemli olduğunu belirten Bulut, her personelin donanımlı olmasını istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Hicran Süngü - Güncel
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