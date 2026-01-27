Haberler

Kırklareli'nde İl Özel İdaresi personeli tutuklandı

Güncelleme:
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Özel İdaresinde görevli bir personel gizli fotoğraf çekimi ve veri silme suçlarından tutuklandı. Şüpheli, bilgisayara dış müdahale ile kamera kayıtlarını sildiği tespit edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Özel İdaresinde görevli personel tutuklandı.

Başsavcılık, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'ın yeni görevine atanması sürecinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na gerçekleştirdiği nezaket ziyareti sırasında gizlice çekilen fotoğrafın basında yer almasına ilişkin inceleme başlattı.

Bu kapsamda, söz konusu fotoğrafın İl Özel İdaresinde görevli büro personeli T.C.Ö. tarafından çekildiği belirlendi.

Şüphelinin, kurumun bilgi işlem bürosuna ait bilgisayara dış müdahalede bulunarak yaklaşık bir aylık kamera kayıtlarını da sildiği tespit edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 cep telefonu, 2 flaş bellek ile dizüstü bilgisayara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.Ö, "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ile "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

