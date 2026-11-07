Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu, Vali Turan başkanlığında toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığınca göç alanındaki mevzuat ve talimatları doğrultusunda kentte yürütülen çalışmalar, göç yönetimi sürecinde kurumlar arası koordinasyon, uygulamalar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Vali Turan, toplantıda, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA