Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, düzensiz göçmen kaçakçılığı ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda topandı.

İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş tarafından, kurul üyelerine brifing sunuldu.

Vali Turan, özellikle düzensiz göçmen kaçakçılığı ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

