Haberler

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki çalışmalar değerlendirilip gündem maddeleri karara bağlandı. Vali Turan, ortak akılla kentin kalkınması için çalıştıklarını belirterek alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, encümen üyeleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirilerek gündem maddeleri karara bağlandı.

Vali Turan, kentin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını vurguladı.

Alınan kararların Kırklareli'ne ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak

Önce tur, sonra yıldız isim! Fenerbahçe'de büyük gün
Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: 'Düşmanlarım var' dedi, direğe çıktı

Şehrin trafiğini kilitledi, çevrede izleyenler bir de alkışladı
Trump: Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi, kontrol bizde

Trump: Hürmüz Boğazı yüzde 100 donanmamızın kontrolü altında
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'ya bakın: Kıyafet tercihi olay oldu

Emre Sertkaya'ya bakın: Kıyafet tercihi olay oldu