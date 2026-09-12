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Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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- Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta, Uğur Ş. yönetimindeki 59 EE 897 ve Sebahattin G. idaresindeki 34 CIA 684 plakalı otomobiller çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 59 EE 897 plakalı otomobilde sıkışan Kübra Ş'yi çıkardı.

Yaralanan sürücüler ile Kübra Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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