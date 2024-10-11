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Kırklareli'nde İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kırklareli'nde İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu O.G. ve M.Ş. isimli sürücüler yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.G. idaresindeki 34 JM 9656 plakalı otomobil ile M.Ş. yönetimindeki 06 BML 520 plakalı otomobil Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri O.G. ve M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Güncel Kofçaz trafik Hukuk Olay

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