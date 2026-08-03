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Kırklareli'ne İki Çöp Toplama Aracı İçin Bakanlıktan Destek

Kırklareli'ne İki Çöp Toplama Aracı İçin Bakanlıktan Destek
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Kırklareli İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi için 2 çöp toplama aracı alımına destek sağlanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan talepte bulunulmasını oy birliğiyle kabul etti.

Kırklareli İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresine iki çöp toplama aracı alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından destek talep edilmesini kararlaştırdı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen ağustos ayı birinci birleşimi, temmuz ayının son birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, çevrenin korunması ve temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere iki büyük çöp toplama aracı alınmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Mali imkanların yetersizliği nedeniyle temin edilemeyen araçların satın alınması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından destek talep edilmesi konusunda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA
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