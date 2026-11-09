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Kırklareli'nde ikamette 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

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Kırklareli'nde bir ikamette yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikamette arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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