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Kırklareli'nde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 3 kişi hakkında işlem başlatıldı

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Kırklareli'nde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 3 kişi hakkında işlem başlatıldı

Kırklareli'nde yasa dışı horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kırklareli'nde yasa dışı horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaç köyünde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, C.Ö'ye ait evin bahçesinde H.G ve H.E'nin horoz dövüştürdüğünü tespit etti.

Şüpheli, C.Ö, H.G ve H.E gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen 3 şüpheliye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ayrıca dövüştürülen horozlara da el konularak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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