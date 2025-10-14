Haberler

Kırklareli'nde Hız Sınırlama ve Süt Toplama Merkezleri Denetimleri

Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri, karayollarında hız sınırlama uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca Pehlivanköy ilçesinde süt toplama merkezleri hijyen ve sağlık açısından denetlendi.

Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri "Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" genelgesi kapsamında bilgilendirildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen programda Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisi Nizamettin Tarık Duran tarafından katılımcılara genelge hakkında bilgi verildi.

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Vali Yardımcısı Yusuf Güler de katıldı.

Süt toplama merkezleri denetlendi

Pehlivanköy ilçesinde süt toplama merkezleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süt toplama merkezlerinde hijyen, depolama ve çalışanların sağlık karnelerini kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

