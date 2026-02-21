Haberler

Hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek'in adı Kırklareli Adliyesinde yaşatılacak

Kırklareli'nde yaşamını yitiren hakim Burçay Şimşek'in adı, adli binasındaki konferans salonuna verildi. Törende saygı duruşu yapıldı ve mevlit okutuldu.

Kırklareli'nde hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek'in (30) adı, adli binasındaki konferans salonuna verildi.

Şimşek'in adının verildiği konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Levent Özkan Taşkoparan, yaptığı konuşmada Şimşek'e Allah'tan rahmet diledi.

Şimşek'in başarılı ve çalışkanlığı ile bilindiğini ifade eden Taşkoparan, Şimşek'in adının konferans salonunda yaşatılacağını belirtti.

Ardından Şimşek için mevlit okutuldu.

Düzenlenen programa Şimşek'in ailesi de katıldı.

Şimşek, 12 Şubat Perşembe günü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetmişti.

