Kırklareli'nde hakaret şikayetinin tarafları LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

Kırklareli'nde bir kişi, kendisine hakaret eden şüpheliyle LÖSEV'e 5 bin lira bağış yapması şartıyla uzlaştı. Olay sonrası müstehkile başvuran şüpheli, uzlaştırma kararı doğrultusunda bağış yaptı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran S.Ç, kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğunu öne sürdüğü M.F.S. hakkında şikayette bulundu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Müşteki S.Ç, uzlaştırmacıya, şüpheli M.F.S'nin LÖSEV'e 5 bin lira bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.

Teklifi kabul eden şüpheli M.F.S, uzlaştırma kararı kapsamında LÖSEV'e 5 bin lira bağışta bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
