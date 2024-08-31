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Kırklareli'nde hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yapılan denetimde hafif ticari araçta kaçmaya çalışan sürücü durduruldu ve araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında merkeze bağlı Demircihalil köyünde yaptığı denetimde hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücüsünün kaçmaya çalıştığı ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Araç sürücüsü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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