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Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç, düzensiz göç, sınır güvenliği, siber suçlar ve orman yangınları gibi konular ele alındı.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş ve genel güvenlik konularının yanı sıra terör, uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele, siber suçlar, dolandırıcılık ve finansal suçlar, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler ele alındı.

Vali Turan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, kaymakamlar ve ilgili kolluk kuvvetleri katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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