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Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yağış sonrası hava sıcaklığı 33 dereceden 22 dereceye düştü, caddelerde su birikintileri oluştu. Belediye başkanının halk buluşması da yağış nedeniyle aksadı. Yağışın hafta boyu sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yağışla yerini serin havaya bıraktı. Hava sıcaklığı yağış sonrası 33 dereceden 22 dereceye düştü.

Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un Atatürk Mahallesi'ndeki Şehit Anıl Yalap Parkı'nda düzenleyeceği "Halk buluşması" etkinliğine gelen vatandaşlar da yağış nedeniyle kapalı alanlara sığındı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.?

Yağışın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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