Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
Kırklareli Demirköy'de jandarmanın durdurmak istediği otomobil kaçmaya başladı, kovalamaca sonucu yakalanan sürücü S.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaparken suç üstü yakalanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce köyü yakınlarında yol kenarında beklemede bulunan otomobili şüphe üzerine kontrol etmek istedi.
Şüphelinin jandarma ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki düzensiz göçmeler ormanlık alana kaçtı.
Otomobil sürücüsü şüpheli S.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan otomobile el konuldu.