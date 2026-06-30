Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Kaçak göçmenler ormanlık alana kaçarken, araçlara el konuldu.
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde asayiş kontrol noktası oluşturdu.
Ekipler durumundan şüphelendiği iki otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobiller, bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçtaki düzensiz göçmenler ormanlık alana kaçarken, şüpheliler S.M, A.F.Y, A.K. ve R.U. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan otomobillere ise el konuldu.