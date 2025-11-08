Kırklareli'nde Gıda Satışı Yapılan İşletmelere Denetim

Kırklareli'nde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde gıda üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlere önem verdiklerini ifade eden Karaca, kurallara uyan ve halk sağlığını düşünen işletmelere teşekkür etti.