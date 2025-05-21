Kırklareli'nde Gençlik Haftası Konseri ve TOKİ Daire Satışları

Kırklareli'nde Gençlik Haftası Konseri ve TOKİ Daire Satışları
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Kırklareli'nde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında şarkıcı Tuğba Özerk konser verdi. Konserin ardından Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ konutları satışa çıkarıldığını duyurdu.

Kırklareli'nde, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında şarkıcı Tuğba Özerk konser verdi.

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde sahne alan Özerk, şarkılarını seslendirdi.

Özerk'in şarkılarına vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda Özerk'e çiçek takdim eden Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik Haftası'nın coşkuyla kutlandığını belirtti.

TOKİ konutları satışa çıkıyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 1. ve 2. Etap Projesi kapsamında yapılan dairelerin satışa çıkarılacağını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 130 dairenin satışı için başvuru sürecinin başladığını belirtti.

Başvuruların 2+1 ve 3+1 daireler için ayrı ayrı gerçekleştirileceğini aktaran Talay, konut sahibi olmak isteyen vatandaşları başvuruda bulunmaya davet etti.

Talay, başvuruların 30 Mayıs Cuma sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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