Kırklareli'nde Gebe Okulu Eğitimleri Tamamlandı

Kırklareli'nde Gebe Okulu Eğitimleri Tamamlandı
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne adaylarına yönelik yapılan eğitimlerde gebelik, doğum süreci, normal doğum, sezaryen ve bebek bakımı konuları işlendi. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Kırklareli'nde gebe okulunda mayıs ayı eğitimleri tamamlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde anne adayları gebelik, doğum süreci, normal doğum, sezaryen ve bebek bakımı konularında bilgi aldı.

Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.

"Su Verimliliği" eğitimleri devam ediyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce okullarda "Su Verimliliği" eğitimleri sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Atatürk Ortaokulunda düzenlenen eğitimde, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını söyledi.

Bu nedenle suyun doğru ve bilinçli kullanılması gerektiğini ifade eden Karaca, bir damla suyun bile önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince öğrenciler eğitim verildi.

Kaynak: AA / Erhan Baycan - Güncel
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