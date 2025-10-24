Kırklareli'nde Fırtına Uyarısı

Kırklareli Valiliği, kentte fırtına beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. "denildi.