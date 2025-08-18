Kırklareli'nde Et İşleme Tesislerine Denetim

Kırklareli'nde et ve et ürünleri işleme tesisleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde et işleme tesislerine yönelik denetimde bulundu.

Denetimlerde üretim alanlarında incelemede bulunan ekipler, hijyen koşullarını kontrol etti.

Ekipler daha sonra ürünlerin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartlarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.