Kırklareli'nde Engelliler Haftası Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı İsmail Koçak ile Kırklareli Engelli Hakları Dayanışma, Yardımlaşma, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ercan Dinkler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Özbaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye nüfusunun bir bölümünün engelli vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.

Engelli vatandaşların eşit muamele, itibar, bağımsız yaşama, toplumun bir parçası olma, eğitim, sağlık hizmetleri, istihdam, rehabilitasyon gibi yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi haklara sahip bireyler olarak yaşamlarını sürdürdüğünü aktaran Özbaş, "Bizim üzerimize düşen görev ise bu haklardan faydalanmaları için fırsat vermek ve imkanlar sağlamaktır. Kurumsal hizmetler ne kadar gelişirse gelişsin engelli vatandaşlarımızın insan haklarından tam ve eşit olarak faydalanmaları, toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür." diye konuştu.

Koçak da, engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu.