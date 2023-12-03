Kırklareli'nde Engelliler Günü Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı İsmail Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Engellilerin yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Koçak, sorunların çözümü için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı İsmail Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Koçak, engellilerin yaşamın çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Herkesin kendisini birer engelli adayı olarak görmesi gerektiğini ifade eden Koçak, engellilerin sorunlarının çözümü için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

Koçak, engellerden arınmış eşit ve erişilebilir bir dünya arzu ettiklerini dile getirdi.

Törene dernek üyeleri katıldı.