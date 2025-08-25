Kırklareli'nde emniyet personeline yangın söndürme eğitimi verildi.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, hizmet binalarındaki muhtemel yangınlara karşı alınacak önlemler ile yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Eğitimde, yangın türleri ve müdahale yöntemleri anlatıldı.

Yangın tüpü kullanımına yönelik bilgi verilen eğitimde, itfaiye müdürlüğü bahçesinde yakılan ateşe personel tarafından müdahale edildi.