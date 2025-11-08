Kırklareli'nde Emlak Danışmanlığı Kursu Açılıyor

Kırklareli'nde emlak danışmanlığı kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 17 Kasım - 9 Şubat tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı kaydedildi.

Pilates kursu başladı

Pehlivanköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile pilates kursu başladı.

Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen kursta kadınlara sağlıklı yaşam, pilates, fiziksek aktivitenin önemi gibi konularda bilgi verildi.

Ardından kadınlar haftanın belirli günlerinde uygulamalı pilates eğitimi alacak.

Kurs sonunda kadınlara belge verilecek.