Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonları

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında ağustos ayında 11 operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda yakalanan 10 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Vali Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlenen Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerinin aralıksız görev yaptığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu ticareti, siber suçlar ve asayiş olaylarıyla etkin mücadele yürüttüğünü vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 1 operasyon düzenlenmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışımız, Kırklareli'ni güvenli bir liman haline getirmiştir. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik ve siber suçlar gibi olaylarda 115 şüpheli yakalanmış, 216 kişi hakkında ise ifade işlemleri yapılmıştır. Organize suçlarla mücadelede, 2025 Ağustos ayı içinde 3 operasyon düzenlenmiş ve 2 organize suç çetesi çökertilmiştir. Bu operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınmış, 7 kişi tutuklanmıştır."

Turan, uyuşturucu ticareti ve sağlama suçlarına yönelik 14 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını bildirdi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarına değinen Turan, "Ağustos ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 11 operasyon düzenlendi, 10 kişi tutuklandı ve 15 araca el konuldu." dedi.