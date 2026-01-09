Kırklareli'nde geçen yıl göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 159 zanlı tutuklandı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında kentte geçen yıl 156 operasyon gerçekleştirildiğini, yakalanan 159 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Turan, Kırklareli'nin doğanın dinginliğini tarihin derinliğiyle birleştirdiğini, huzurun, bereketin ve insan sıcaklığının en saf haliyle yaşandığı kent olduğunu söyledi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerle yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 2025 yılında 19 operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmış, 9 şüpheli tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Asayiş, terör, narkotik ve siber suçlar kapsamında 2024 yılında 1487 şüpheli yakalanırken bu sayı 2025 yılında 1608'e yükselmiştir.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 2025 yılında 1 uzun namlulu tüfek, 147 tabanca, 115 av tüfeği ve 53 kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 316 silah ele geçirilmiş, 455 kişi hakkında işlem yapılmıştır."

Turan, 2025 yılında olayların aydınlatılma oranının yüzde 99,35'e ulaştığını, 11 organize suç örgütünün çökertildiğini, bu kapsamda 423 şüphelinin yakalandığını, 49'unun tutuklandığını, 80'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 390 operasyon düzenlendiğini anlatan Turan, 1570 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, çok sayıda zanlının tutuklandığını ifade etti.

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarına da değinen Turan, "2025 yılında 156 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 297 göçmen kaçakçısı yakalandı, 159'u tutuklandı. Ayrıca 183 araca el konuldu. İlimizde 3 olan mobil göç noktası sayısı 4'e çıkarıldı. Bu noktalarda yapılan kimlik kontrolü sayısı 2024'te 7 bin 684 iken 2025'te 22 bin 448'e yükseldi." dedi.