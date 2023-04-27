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Kırklareli'nde devrildiği derede su alan tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'nde devrildiği derede su alan tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

N.K. idaresindeki 20 AFU 303 plakalı tır, Hamitabat köyünde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, şoför kabini su altında kalan tırdan sürücüyü kurtardı.

Sürücü, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye Güncel Haberler

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