Kırklareli'nde devrildiği derede su alan tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
N.K. idaresindeki 20 AFU 303 plakalı tır, Hamitabat köyünde dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, şoför kabini su altında kalan tırdan sürücüyü kurtardı.
Sürücü, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel