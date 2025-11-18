Kırklareli'nde 'Daltonlar' Operasyonu: 18 Gözaltı, 4 Tutuklama

KIRKLARELİ merkezli 4 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün üyeleri olarak kendilerini tanıtan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 18 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde, 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', Olası kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama' İşyeri kurşunlama, 'Şantaj', 'İftira', 'Tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada; kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün Kırklareli merkezindeki üyeleri olarak kendilerini tanıttıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kırklareli, Giresun, İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi, gözaltına alındı.

ÖRGÜT LİDERİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında; örgüt lideri B.Y. ile örgüt yöneticisi R.D.K.'nin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca B.Y.'nin 7 ayrı suçtan toplam 3 yıl, R.D.K.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 13 yıl hapis cezası olduğu bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 10 tabanca, 24 fişek, 1 tüfek, 8 bıçak, muşta, kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, 1 gram kokain, uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu madde ile 10 bin 170 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.