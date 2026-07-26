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Kırklareli'nde çocuklar hazırladıkları kliple iklim okuryazarlığına dikkati çekti

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Kırklareli'nde çocuklar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülen "İklim ve Çevre Okuryazarlığı" çalışmalarına hazırladıkları kliple dikkati çekti.

Kırklareli'nde çocuklar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülen "İklim ve Çevre Okuryazarlığı" çalışmalarına hazırladıkları kliple dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Çocuk Hakları İl Komitesinde görevli çocuklar, iklim değişikliği, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularındaki duyarlılıklarını ortaya koymak amacıyla 1 dakikalık video klibi hazırladı.

Çocuklar, çalışmada, iklim okuryazarlığının önemini dile getirdi.

Çalışmaya katılarak çocuklara destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, yaptığı yazılı açıklamada, iklim bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine işaret etti.

Çocuklarla kamera karşısına geçen Kumaş, iklim konusunda farkındalık oluşturmanın yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiren ortak bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Kumaş, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesinin sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür çalışmaların çocukların hem çevresel farkındalıklarını artırdığını hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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