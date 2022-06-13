Kırklareli'nde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi Babaeski ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Babaeski ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Müsellim köyünde Sefa Akıncı'ya ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. AA / Hicran Süngü - Güncel Güncel Haberler

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