Haberler

Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Yangında 10 dekar alan zarar gördü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karade köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu

Yanlış duymadınız! Yıldız futbolcuyu kaçırmaya çalıştılar
İzmir'deki elektrik faciasında çarpıcı rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı

Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
Girne'deki gemi neden battı? Kaptan 3 kritik noktaya işaret etti

Girne'deki gemi neden battı? Kaptan 3 kritik noktaya işaret etti
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
İran'lı üst düzey komutan 'yeni strateji' diyerek duyurdu: ABD'yi yıkıma uğratacak

İran'lı üst düzey komutan 'yeni strateji' diyerek ilan etti