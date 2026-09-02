Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karade köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA