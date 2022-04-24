Kırklareli'nde çiftçiler Salep Yetiştiriciliği Projesi hakkında bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Salep Yetiştiriciliği Projesi hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Evciler köyü kahvehanesinde, salep üretiminin önemli olduğunu söyledi.

Salep bitkisi yetiştiriciliği ile ilgili çiftçileri bilgilendirmek için köy köy gezdiklerini ifade eden Aksoy, "Proje ile farklı rakımlardaki ilçelerde ekimi yapılan salep orkidesinin üreticilere gelir getirmesi ve türün korunması hedefleniyor." dedi.