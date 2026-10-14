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Kırklareli'nde cezaevine sokulmak istenen 7 uyuşturucu emdirilmiş peçete bulundu

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Kırklareli'nde cezaevine sokulmak istenen 7 uyuşturucu emdirilmiş peçete bulundu
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Kırklareli'nde açık ceza infaz kurumuna girmeye çalışan hükümlünün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle tuvalette yapılan aramada 7 parça sentetik kannobinoid emdirilmiş peçete bulundu; hükümlü gözaltına alınıp sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırklareli'nde ceza infaz kurumuna uyuşturucu ile girmeye çalışan hükümlü tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, açık ceza infaz kurumuna giriş yapmaya çalışan hükümlü G.Ö'nün üzerinde arama yaptı.

Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından ekipler, şüphelinin aramaya girmeden önce ceza infaz kurumu girişinde bulunan tuvaleti kullandığı ve uzun süre çıkmadığını belirledi.

Narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle gerçekleştirilen aramalarda, 7 parça halinde sentetik kannobinoid emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hükümlü G.Ö. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından G.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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