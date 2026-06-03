Haberler

Kırklareli'nde Çevre Haftası etkinlikleri sürüyor

Kırklareli'nde Çevre Haftası etkinlikleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Çevre ve Çocuk Akademisi programına Vali Turan, Belediye Başkanı Bulut ve öğrenciler katıldı. Vali Turan, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemini vurguladı.

Kırklareli'nde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Çevre ve Çocuk Akademisi programı gerçekleştirildi.

Kırklareli Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış programına, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çevre gönüllüleri katıldı.

Vali Turan, programda yaptığı konuşmada, çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli emanet olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun aynı zamanda sürdürülebilirliğin, yeşil kalkınmanın ve çevre bilincinin yüzyılı olduğunu belirten Turan, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Doğal kaynakların korunması, sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması ve çevreye duyarlı yaşam kültürünün güçlendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Turan, çevrenin korunmasına katkı sunan kurumlara, çevre gönüllülerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından alanda kurulan farkındalık ve etkinlik stantlarını gezen Vali Turan, çocuklarla bir araya geldi.

Program, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

İran füzelerle vurdu! Havalimanında can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir

Özgür Özel ilk kez açıkladı! Gündem yaratacak yeni parti itirafı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu afişleri Tunceli'yi karıştırdı, Valilikten jet açıklama geldi

Kılıçdaroğlu afişleri şehri karıştırdı, Valilik'ten jet açıklama geldi
Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor! İşte yapılan teklif

Süper Lig devi çıldırdı! Milli yıldızı transfer ediyorlar

Öğretmen adayları dikkat! Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı ertelendi, işte yeni tarih

Öğretmen adayları dikkat! AGS ertelendi, işte yeni tarih
Aziz Yıldırım büyük geliyor! Nathan Ake hayırlı olsun

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Bir bomba daha patlattı

Avcılar'da çocuk kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı, 3 gözaltı

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 kişi yaralandı
Panama'da 195 mahkum cezaevinden firar etti

Ülkeyi ayağa kaldıran olay! 195 mahkum cezaevinden firar etti
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli