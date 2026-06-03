Kırklareli'nde Çevre Haftası etkinlikleri sürüyor

Kırklareli'nde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Çevre ve Çocuk Akademisi programı gerçekleştirildi.

Kırklareli Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış programına, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çevre gönüllüleri katıldı.

Vali Turan, programda yaptığı konuşmada, çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli emanet olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun aynı zamanda sürdürülebilirliğin, yeşil kalkınmanın ve çevre bilincinin yüzyılı olduğunu belirten Turan, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Doğal kaynakların korunması, sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması ve çevreye duyarlı yaşam kültürünün güçlendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Turan, çevrenin korunmasına katkı sunan kurumlara, çevre gönüllülerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından alanda kurulan farkındalık ve etkinlik stantlarını gezen Vali Turan, çocuklarla bir araya geldi.

Program, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.