Kırklareli'nde büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

Kırklareli'nde büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, veteriner hekimler tarafından Pınarhisar ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulandığı aktarıldı.

Kırklareli'nin hastalıklardan ari olduğu belirtilen açıklamada, aşılama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kentte sağlıklı hayvan yetiştirilmesi için mücadele edildiği belirtildi.