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Eski eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli yaşamına son verdi

Eski eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli yaşamına son verdi
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Kırklareli'nde boşandığı Çisem Çalkantı'yı tabancayla öldüren, kızını ağır yaralayan Y.K., aynı silahla canına kıydı.

KIRKLARELİ'de boşandığı Çisem Çalkantı'yı (26) tabanca ile öldürüp, kızı Ö.N.K.'yi (4) ağır yaralayan Y.K., aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Çisem Çalkantı, kızı Ö.N.K ile parkta bulunduğu sırada gelen boşandığı Y.K. geldi. Y.K., üzerindeki tabanca ile eski eşi ve kızına ateş açıp kaçtı. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan Çisem Çalkantı, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ö.N.K., müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan ve polis tarafından aranan Y.K., Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide ölü bulundu. Y.K.'nin olayda kullandığı silahla yaşamına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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