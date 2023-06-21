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Kırklareli'nde Başıboş Atlar Trafiği Tehlikeye Soktu

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Kırklareli'nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kırklareli merkez Akalar Mahallesi Dereköy yolu üzeri Demirtaş Mahallesi gibi bir çok mahallede başıboş sahipsiz atlar, ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise kornaları ile atları yoldan uzaklaştırmaya çalıştı.

Kırklareli'nde başıboş atlar trafiği tehlikeye soktu... O anlar kamerada

KIRKLARELİ Kırklareli'nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kırklareli merkez Akalar Mahallesi Dereköy yolu üzeri Demirtaş Mahallesi gibi bir çok mahallede başıboş sahipsiz atlar, ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise kornaları ile atları yoldan uzaklaştırmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Kırklareli Dereköy Güncel Haberler

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