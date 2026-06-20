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Kırklareli'nde ayçiçeklerin açmasıyla doğa sarıya büründü

Kırklareli'nde ayçiçeklerin açmasıyla doğa sarıya büründü
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Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla eşsiz manzaralar oluşturuyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü, tarlaların yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti.

Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

Halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri, özellikle gün doğumu ve batımında oluşturduğu manzaralarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kentin farklı noktalarında açan ayçiçekleri, özellikle Kırklareli-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanlara eşsiz manzaralar sunuyor.

Ayçiçeği tarlalarında yürüyüş yapan ve fotoğraf çektiren vatandaşlar, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bu anları ölümsüzleştiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarının kent turizmine ve doğaseverlere etkileyici güzellikler sunduğunu söyledi.

Ayçiçeği tarlalarının Trakya'ya ayrı bir renk kattığını ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Ayçiçeklerinin açmasıyla Kırklareli adeta sarıya büründü. Istranca Dağları'nın yeşili ile ayçiçeklerinin sarısı muazzam bir kontrast oluşturuyor. Bu dönemde kentimiz hem yerli hem de yabancı turistler ile fotoğraf sanatçılarının akınına uğruyor. Herkesi Trakya'nın bu doğal güzelliğini, bu sarı gelinliği yerinde görmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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