Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulmaların yaşandığı Edirne Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülen altyapı çalışmaları nedeniyle bazı cadde ve ana arterlerde yol genişliklerinin daraldığını, çift yönlü araç geçişlerinin kısıtlandığını ve yağışların etkisiyle çalışma sahalarında bozulmalar oluştuğunu belirtti.

Sürücüler açısından risk oluşmaması adına Karahıdır Mahallesi'nin girişinden başlayarak ihtiyaç duyulan noktalarda yama asfalt çalışmalarına başladıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Her fırsatta ifade ettiğim gibi, biz şu anda işin makyajını yapmıyor, temelini sağlamlaştırıyoruz. Kırklareli'mizi hak ettiği güvenli, konforlu ve modern ulaşım altyapısına hep birlikte kavuşturacağız. Gösterdiğiniz sabır, anlayış ve destek için her bir hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kumaş, ziyarette bulundu

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni (YBRM) ziyaret etti.

Kurumda hizmet alan yaşlılarla bir araya gelen Kumaş, büyüklerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek sohbet etti.

Kumaş, ziyarette kurumda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.