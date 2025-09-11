Kırklareli'nde Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
Kırklareli ilinde gerçekleştirilen denetimlerde 37 kişi GBT sorgusundan geçirildi, 8 araç ve motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan bir sürücüye ceza kesildi, bir motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince, Millet Bahçesi ve çevresindeki denetimlerde, 37 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.
Denetimlerde 8 araç ile motosiklet kontrol edildi.
Kurallara uymadığı tespit edilen bir araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, bir motosiklet ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel