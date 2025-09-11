Kırklareli'nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince, Millet Bahçesi ve çevresindeki denetimlerde, 37 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 8 araç ile motosiklet kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen bir araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, bir motosiklet ise trafikten men edildi.