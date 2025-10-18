Kırklareli'nde Arıcılık Kursu Açılıyor

Kırklareli'nde arıcılık kursu açılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada Halk Eğitimi Merkezince arıcılık kursu açılacağı belirtildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı kaydedildi.

Aronya ve yabanmersini üreticileri bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aronya ve yabanmersini üreticileri bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Demirköy ilçesindeki üreticileri ziyaret etti.

Ekipler tarafından üreticilere aronya ve yabanmersini üretimi, toprak analizleri, hasatlıklar ile ihracat konularında bilgi verildi.