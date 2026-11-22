Kırklareli'nde aracın motoruna giren kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nde park halindeki hafif ticari aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlardan biri kurtarılan kediyi sahiplendi.
Kırklareli'nde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karakaş Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda park halindeki aracın motor bölümüne kedi girdiğini fark eden araç sahibi Halil Kırbaş, kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlardan Şenol İlan, kurtarılan kediyi sahiplendi.
Kaynak: AA